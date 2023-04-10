Рой Кин: «Защита «Ливерпуля» напоминает команду паба»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

«Очень плохая игра защитников. «Ливерпуль» не имеет права так играть. Никакой интенсивности. Жезус стоит в центре штрафной, а ван Дейк наблюдает за мячом. Никакого давления, никакого прессинга. Слишком просто для форварда «Арсенала». Бьюсь об заклад, он не мог поверить в свою удачу. Защита «Ливерпуля» похожа на команду паба. Все стоят на своих местах, но это бардак», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.