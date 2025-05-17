Рой Кин раскритиковал игру Хейлунна против «Челси»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайетд» Рой Кин после поражения команды от «Челси» (0:1) в 37-м туре АПЛ раскритиковал нападающего Расмуса Хейлунна.

«Хейлунн выглядит так, будто только что вышел из академии. Забеги, открывания, реакция не работают у него как надо... У топ-клубов есть нападающие, которые могут сами по себе создавать голы, даже без подачи. Футбольный интеллект, мы и этого у него не видим. Ему нужна небольшая поддержка, но, боже мой, нужно играть немного лучше», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

«Челси» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. У «синих» осталось два матча в этом сезоне: против «Ноттингем Форест» (38-й тур АПЛ) и против «Бетиса» (финал Лиги конференций).