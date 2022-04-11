Рой Кин оценил матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ

Рой Кин высказался о противостоянии «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал ничейный матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (2:2) в 32-м туре АПЛ.

«Команды показали разные таймы. Выдающийся «Сити» в первом, «Ливерпуль» показал свое качество во втором. Все говорили, что этот матч ничего не решит, но это было похоже на финал. Ничья стала справедливым результатом», — цитирует Кина Sky Sports.

«Манчестер Сити» с 74 очками остался на 1-м месте, а «Ливерпуль» идет вторым и отстает на 1 очко.