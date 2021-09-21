Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в начале сезона АПЛ.

19 сентября «шпоры» проиграли «Челси» со счетом 0:3 в матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Меня беспокоит язык тела Кейна. Он главный игрок «Тоттенхэма», на которого полагается команда даже в неудачный день. В такие моменты кажется, что игрок с кем-то поругался или пнул кого-то. Но я не видел, чтобы он с кем-то ссорился. Боюсь, у него легкое похмелье после лета», — цитирует Кина Sky Sports.

В 4 матчах чемпионата Англии Кейн пока не забил ни одного гола.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков. 22 сентября команда сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче третьего раунда Кубка Лиги.