Рой Кин: «Медовый месяц» для Сульшера закончился. Ему придется взять трофей»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался по поводу работы Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба. По словам ирландца, специалисту нужно будет выигрывать трофей, чтобы сохранить работу в «МЮ».
— В этом году требования к Уле будут другими, — цитирует Sky Sports Кина. — Думаю, в прошлом году речь шла о попадании в топ-четыре. Знаю, что они добрались до трех полуфиналов, но сейчас ставки повышаются.
Им необходимо приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Отставание не может быть таким же, как последние три-четыре года.
Уле, вероятно, придется взять трофей. Думаю, «медовый месяц» для него закончился, давление начинает расти, особенно с такими результатами, как в последнюю неделю.
Это только начало, но они уже упустили много шансов в играх с «Кристал Пэлас» и «Брайтоном», так что признаки не очень обнадеживают. Если бы они играли с «Ман Сити» или «Ливерпулем», ситуация была бы иной.