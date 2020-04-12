Рой Ходжсон: «Надеюсь, скоро мы сможем вернуться и закончить сезон»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

— Прежде всего, мои мысли постоянно связаны с теми, кто непосредственно пострадал от этого ужасного вируса, с их семьями и с нашими замечательными сотрудниками из Национальной службы здравоохранения, — приводит слова Ходжсона официальный сайт клуба. — Прошел уже месяц с тех пор, как наши игроки в последний трогали мяч, и за это время жизнь, как мы знали, перевернулась с ног на голову.

Нет никаких сомнений в том, что в такое время футбол становится малозначимым. Эта ситуация окажет серьезное влияние на психическое здоровье и благополучие людей. Я надеюсь, что скоро появятся позитивные новости, особенно в отношении того, что мы сможем вернуться и закончить сезон.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 805 558 человек, 110 960 умерло, вылечились 412 808 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (535 183), Испании (166 019) и Италии (152 271). В Великобритании 84 279 человек заболели вирусом, 10 612 погибли, 344 выздоровели.