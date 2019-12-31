Рой Ходжсон: «Мы не пытаемся продать Заа, мы хотим его оставить»

Главный тренер «Кристал Пэласа» Рой Ходжсон рассказал, что не собирается расставаться с Вильфридом Заа.

— Вильфрид не продается, поэтому мне не нужны какие-либо гарантии со стороны совета директоров, — приводит слова Ходжсона Sky Sports. — Мы не пытаемся продать Заа, мы хотим оставить его.

Конечно, вы никогда не знаете, откуда поступят звонки. Но я полагаю, что каждый раз, когда есть серьезное предложение для одного из ваших игроков, совет директоров должен относиться к ней серьезно.