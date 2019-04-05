Роуз хочет завершить карьеру из-за расизма

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз признался, что хочет завершить карьеру из-за расизма. Ранее во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между англичанами и командой Черногории (5:1) в его адрес прозвучали расистские кричалки.

- С меня хватит, - приводит слова Роуза Sky Sports. - Я запрограммировал себя, что у меня осталось еще 5-6 лет футбольной карьеры. Не могу дождаться, чтобы она закончилась.

Страна будет всего лишь оштрафована на небольшие деньги за проявление расизма. Это фарс. Ничего не изменится, пока не будет суровых наказаний. Я ожидал подобной реакции фанатов. Посмотрим, что произойдет.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дела по итогам матча Черногория - Англия. Оно будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным управлением 16 мая.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира