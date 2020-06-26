«Ростов» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством фотографией Карпина

«Ростов» в Twitter поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии.

— Поздравляем «Ливерпуль» с чемпионством! — говорится в сообщении. — Особенно главного тренера Юргена Клоппа.

Поздравляем @LFC с чемпионством! Особенно главного тренера Юргена Клоппа ? pic.twitter.com/k0oTXWPA3Z — Football Club Rostov (@rostovfc) June 25, 2020

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.