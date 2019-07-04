10:44 | Футбол — Англия

Российский флаг на воротнике гостевой формы "Челси". Фото

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В сети появились фотографии гостевой формы "Челси" на сезон-2019/20. Пользователи социальных сетей сразу обратили внимание на футболку, ее воротник и рукава, которые выполнены в цветах российского флага.

Владельцем лондонской команды является российский бизнесмен Роман Абрамович.

В прошлом сезоне "Челси" выиграл Лигу Европы и занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

 

 

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