Российский флаг на воротнике гостевой формы "Челси". Фото

В сети появились фотографии гостевой формы "Челси" на сезон-2019/20. Пользователи социальных сетей сразу обратили внимание на футболку, ее воротник и рукава, которые выполнены в цветах российского флага.

Владельцем лондонской команды является российский бизнесмен Роман Абрамович.

В прошлом сезоне "Челси" выиграл Лигу Европы и занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Chelsea's new leaked away kit aims subtle dig at London rivals https://t.co/98DRZdZT2A pic.twitter.com/MpJjUQpNHj — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 3 июля 2019 г.

Все о чемпионате Англии – здесь