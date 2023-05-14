Российская футболистка Абдуллина выиграла Кубок Англии в составе «Челси»

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале женского Кубка Англии. Победный гол забила форвард Сэм Керр.

В составе «Челси» трофей выиграла татарстанская футболистка Алсу Абдуллина. Но в сегодняшнем матче она не сыграла.

Для 22-летней спортсменки это уже второй трофей за «Челси» — в прошлом году она выиграла чемпионат Англии.

Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года из «Локомотива». Ее контркт с клубом рассчитан до 2024 года.