Нападающий Саломон Рондон хочет перейти в «Эвертон», чтобы вновь работать с тренером Рафаэлем Бенитесом. Об этом сообщил в Twitter журналист Daily Mail Доминик Кинг.

31-летний венесуэльский форвард под руководством испанского специалиста выступал за «Ньюкасл» и китайский «Далянь Про».

Напомним, Рондон в России играл за"Рубин" (2012-2014), «Зенит» (2014-2015) и ЦСКА (2021), который арендовал игрока у «Даляня».

Ранее сообщалось, что нападающий может расторгнуть контракт с «Далянь Про» из-за финансовых проблем клуба. Игроком как раз интересовался «Эвертон» и лично Бенитес.

Рондон покинул ЦСКА в мае этого года. За армейцев он провел 13 матчей, в которых забил 4 гола.