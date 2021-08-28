Рондон хочет перейти в «Эвертон»
Нападающий Саломон Рондон хочет перейти в «Эвертон», чтобы вновь работать с тренером Рафаэлем Бенитесом. Об этом сообщил в Twitter журналист Daily Mail Доминик Кинг.
31-летний венесуэльский форвард под руководством испанского специалиста выступал за «Ньюкасл» и китайский «Далянь Про».
Напомним, Рондон в России играл за"Рубин" (2012-2014), «Зенит» (2014-2015) и ЦСКА (2021), который арендовал игрока у «Даляня».
Ранее сообщалось, что нападающий может расторгнуть контракт с «Далянь Про» из-за финансовых проблем клуба. Игроком как раз интересовался «Эвертон» и лично Бенитес.
Рондон покинул ЦСКА в мае этого года. За армейцев он провел 13 матчей, в которых забил 4 гола.
Update on Everton transfers: Lucas Diaz will cost ?25m — with James Rodriguez added in. As for a striker, Salomon Rondon wants a reunion with Rafa Benitez, having worked with him twice ?— Dominic King (@DominicKing_DM) August 27, 2021
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