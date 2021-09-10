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Роналду заявил, что планирует выступать за «Манчестер Юнайтед» как минимум 3 года

08:14
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Нападающий Криштиану Роналду заявил, что собирается выступать за «Манчестер Юнайтед» как минимум 3 года.

«Смогу ли я помочь «МЮ» выиграть чемпионский титул в ближайшие 5 лет? Поэтому я здесь. Я приехал не на отдых. Как я уже говорил, я здесь, чтобы снова побеждать, как и многие годы назад. Я способен на это, как и мои одноклубники. Для нас, болельщиков и клуба появился хороший шанс сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важен команде в ближайшие 3-4 года», — приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед» слова Роналду.

Роналду перешел в «МЮ» в конце августа 2021 года из «Ювентуса». Ранее 36-летний португалец уже выступал за английский клуб в период с 2003 по 2009 год.

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Иван Торопцев все материалы автора

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