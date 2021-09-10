Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на игру с «Ньюкаслом»

09:37
Криштиану Роналду (в центре). Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду (в центре). Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пошутил, что будет оказывать давление на главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера ради попадания в стартовый состав.

«Не жду, что выйду в старте и что вообще выйду на игру с «Ньюкаслом». Конечно, в субботу я буду нервничать, но я уже зрелый и опытный футболист, я буду готов. Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе (смеется). Я готов!» — приводит официальный сайт «МЮ» слова Роналду.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний португалец уже выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год.

Матч 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», в котором Роналду может сыграть за «красных дьяволов» впервые за 12 лет, состоится 11 сентября. Начало встречи — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/five-moments-we-love-from-cristiano-ronaldo-interview-with-wes-brown#

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Перед боем его захимичили. Надавали препаратов — чтобы дышал хорошо». Емельяненко вспоминает тот самый бой с Харитоновым
Сидорова улетела в космос! До этого выше пяти метров у нас прыгала только Исинбаева
Чудо-вечер Месси. Хет-трик, два великих рекорда, слезы и песни с Кубком Америки
РПЛ уходит с «Матч ТВ»? Подробности
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд