Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на игру с «Ньюкаслом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пошутил, что будет оказывать давление на главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера ради попадания в стартовый состав.

«Не жду, что выйду в старте и что вообще выйду на игру с «Ньюкаслом». Конечно, в субботу я буду нервничать, но я уже зрелый и опытный футболист, я буду готов. Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе (смеется). Я готов!» — приводит официальный сайт «МЮ» слова Роналду.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний португалец уже выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год.

Матч 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», в котором Роналду может сыграть за «красных дьяволов» впервые за 12 лет, состоится 11 сентября. Начало встречи — в 17.00 (мск).