Роналду вышел на поле впервые после смерти новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые вышел на поле после смерти новорожденного сына.

Он попал в стартовый состав на матч 34-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

18 апреля Роналду в социальных сетях сообщил о смерти сына при рождении. Из-за этого он пропустил матч с «Ливерпулем».

В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появиться на свет мальчик и девочка.