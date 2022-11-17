Роналду: «Футбол изменился за последние годы. Он стал больше похож на бизнес»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что футбол стал похож на бизнес.

«Именно рекорды, адреналин меня мотивируют, но давайте начистоту, футбол изменился за последние годы. Он стал больше похож на бизнес. Иногда Джорджина говорит: «Я не понимаю, почему к игрокам относятся как к кускам мяса». Я отвечаю, что это действительно так.

Футбол превратился в бизнес. Многие вещи меня разочаровали. Страсть к игре еще не угасла, хотя некоторые вещи удивляют, но такая сейчас ситуация, весь мир — это бизнес», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2022/23 Роналду сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.