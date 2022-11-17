Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

17 ноября, 23:39

Роналду: «Футбол изменился за последние годы. Он стал больше похож на бизнес»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что футбол стал похож на бизнес.

«Именно рекорды, адреналин меня мотивируют, но давайте начистоту, футбол изменился за последние годы. Он стал больше похож на бизнес. Иногда Джорджина говорит: «Я не понимаю, почему к игрокам относятся как к кускам мяса». Я отвечаю, что это действительно так.

Футбол превратился в бизнес. Многие вещи меня разочаровали. Страсть к игре еще не угасла, хотя некоторые вещи удивляют, но такая сейчас ситуация, весь мир — это бизнес», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2022/23 Роналду сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лучик солнца и кусочек счастья». Каким был Александр Горшков
Ушел из жизни легендарный фигурист и президент ФФККР Александр Горшков
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: что ждет португальца после ЧМ-2022?
«Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях
Роналду готов завершить карьеру в этом году и назвал условие
Роналду надеется, что «Арсенал» станет чемпионом Англии
Роналду рассказал, что напишет книгу в стиле «12 правил жизни»
Криштиану Роналду планирует завершить карьеру в 40 лет
Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду: «Для меня неприемлемо, что меня выпускают на поле на три минуты»

Криштиану Роналду: «Хотелось бы мне увидеть футболиста моего возраста, который сохраняет такой же уровень»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости