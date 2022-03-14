Роналду рассказал, какую надпись хотел бы оставить на своем надгробном камне

Журналист Пирс Морган рассказал, какую надпись нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотел бы оставить на своем надгробном камне.

«После нашего ужина в Турине я спросил Криштиану, что бы он хотел написать на своем надгробии. Он улыбнулся и ответил: «Номер 1. Не номер 7, а номер 1». Позже я написал ему и попросил, чтобы он в одном слове обосновал, почему является лучшим футболистом в истории. Он сказал: «Мне нужно три слова. Больше чем особенный. Единственный». А затем отправил два смеющихся смайлика», — приводит слова Моргана The Sun.

Напомним, что в матче с «Тоттенхэмом» (3:0) Роналду оформил 59-й хет-трик в карьере. Также 37-летний футболист побил мировой рекорд по количеству голов в профессиональной карьере в официальных матчах.

В текущем сезоне Роналду сыграл за «МЮ» 31 матч во всех трунирах, забил 18 голов и отдал три голевые передачи.