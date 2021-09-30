Роналду прокомментировал победу «МЮ» над «Вильярреалом»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1).

Отметим, португалец на 90+5-й минуте забил победный гол.

«Дааа», — написал Роналду.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. В следующем туре команда сыграет с «Аталантой» Матч пройдет 20 октября.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место.