Роналду прокомментировал победу «МЮ» над «Вильярреалом»
09:42
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1).
Отметим, португалец на 90+5-й минуте забил победный гол.
«Дааа», — написал Роналду.
«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. В следующем туре команда сыграет с «Аталантой» Матч пройдет 20 октября.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место.
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