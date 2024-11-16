Роналду прокомментировал назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал назначение Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Желаю «Манчестер Юнайтед» и Рубену Амориму всего самого наилучшего в мире», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Контракт 39-летнего португальца с «МЮ» рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год по решению клуба.

Аморим работал в «Спортинге» с 2020 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Португалии — титул в сезоне-2020/21 стал первым для «львов» за 19 лет. До «Спортинга» Аморим работал в «Браге».