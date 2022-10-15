Роналду посетит церемонию вручения «Золотого мяча» впервые за пять лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду планирует посетить церемонию вручения «Золотого мяча», сообщает Le Parisien.

37-летний игрок в последний раз был на церемонии в 2017 году, когда выиграл свой пятый «Золотой мяч».

Церемония состоится 17 октября в Париже.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 11 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.