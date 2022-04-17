Роналду получит около 1 миллиона евро в виде бонуса после хет-трика в ворота «Норвича»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получит бонус около 1 миллиона евро после своего хет-трика в матче с «Норвичем» (3:1) в рамках 33-го тура АПЛ, сообщает The Sun.

По информации источника, португалец активировал пункт о бонусах в своем контракте после 21-го забитого гола в сезоне. В соглашении футболиста включен бонус в размере 905 000 тысяч евро за достижение в 20 голов и еще 120 000 тысяч евро за хет-трик.

За каждый следующий гол в этом сезоне Роналду будет получать по 120 000 тысяч евро.

Форвард в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.