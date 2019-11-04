Роналду поддержал Гомеша, получившего тяжелую травму

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram поддержал своего соотечественника Андре Гомеша, который получил тяжелую травму в матче 11-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (1:1). 26-летний хавбек уже перенес успешную операцию.

— Быстрого восстановления, Андре. Желаю тебе вернуться еще сильнее. Обнимаю, — написал Роналду .

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