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Роналду поддержал Гомеша, получившего тяжелую травму

4 ноября 2019, 23:50
Криштиану Роналду поддержал Андре Гомеша.
Криштиану Роналду поддержал Андре Гомеша.
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram поддержал своего соотечественника Андре Гомеша, который получил тяжелую травму в матче 11-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (1:1). 26-летний хавбек уже перенес успешную операцию.

— Быстрого восстановления, Андре. Желаю тебе вернуться еще сильнее. Обнимаю, — написал Роналду .

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