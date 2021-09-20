Роналду поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за поддержку после возвращения в клуб
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
«Вместе мы сильнее! Спасибо вам всем за то, что всегда поддерживаете!» — написал у себя в Twitter Роналду.
Together we're stronger!— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 20, 2021
Thank you all for your support! ALWAYS ??? #mufc pic.twitter.com/MRgIUg0VUo
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее португалец уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В сезоне-2021/22 36-летний футболист забил 4 гола в 3 матчах за «МЮ».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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