Роналду надеется, что сможет принять участие в матче с «Астон Виллой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что надеется принять участие в матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

«Я чувствую себя хорошо. У меня небольшой ушиб, но это часть работы. Иногда приходится ощущать боль. Нет ничего серьезного. Я надеюсь, что скоро все будет в порядке. Смогу ли я сыграть с «Астон Виллой»? Надеюсь на это. В четверг я постараюсь провести тренировку в обычном ритме, и мы проверим, как отреагирует мой организм», — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова Роналду.

36-летний португалец пропустил предыдущий матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии против «Астон Виллы» (1:0) из-за мышечного повреждения.

Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» состоится 15 января, начало — в 20.30 (мск).