Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут произвести обмен игроками, утверждает Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб готов отпустить Криштиану Роналду в английский клуб. На его место придет хавбек Поль Погба, который не хочет продлевать контракт с «МЮ».

35-летний Роналду в 27 матчах чемпионата Италии забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. 28-летний француз в этом сезоне провел 21 матч, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.