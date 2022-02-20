Роналду может покинуть «МЮ» в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду этим летом может покинуть английский клуб, утверждает Mirror.

По данным источника, португалец не удовлетворен своим положением в команде и хочет уйти из клуба, если не удастся выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Роналду вернулся в «МЮ» летом 2021 года из «Ювентуса» за 15 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 21 матче, забив 9 голов и сделав 3 ассиста. Контракт португальца рассчитан до лета 2023 года.