Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в случае невыхода в Лигу чемпионов
14:42
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб, если тот не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщает Daily Express.
По информации источника, 36-летнего португальца не устраивают последние результаты команды в чемпионате Англии, и он не хочет играть в Лиге Европы.
После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 17 очками идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.
В нынешнем сезоне Роналду забил девять мячей и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1518558/Cristiano-Ronaldo-Manchester-United-transfer-news
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