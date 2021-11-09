Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в случае невыхода в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб, если тот не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщает Daily Express.

По информации источника, 36-летнего португальца не устраивают последние результаты команды в чемпионате Англии, и он не хочет играть в Лиге Европы.

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 17 очками идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

В нынешнем сезоне Роналду забил девять мячей и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.