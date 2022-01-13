Роналду: «Менталитет «МЮ» должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, может ли команда войти в топ-4 АПЛ, не изменившись при этом ментально.

«Это невозможно, — приводит слова Роналду Sky Sports. — Думаю, менталитет главное. Менталитет «МЮ» должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ, на другое я не согласен. Думаю, для того чтобы построить что-то хорошее, иногда нужно что-то разрушить. Так что почему бы и нет — новый год, новая жизнь... Надеюсь, мы сможем достичь желаемого болельщиками уровня. Они это заслужили».

По словам нападающего, команда способна меняться.

«Я знаю, как это должно произойти, но если скажу, то это будет неэтично с моей стороны. Могу лишь сказать, что «МЮ» может играть лучше. Мы должны изменить нынешнее положение. Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место. Я здесь для того, чтобы стараться побеждать, конкурировать. Думаю, мы создаем конкуренцию, но мы еще не достигли своего лучшего уровня. Нам еще во многом нужно прибавлять, и я думаю, что если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться больших успехов», — сказал он.

После 19 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 22 очка и имея две встречи в запасе.