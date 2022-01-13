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Роналду: «Менталитет «МЮ» должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ»

Роналду заявил, что менталитет «МЮ» должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, может ли команда войти в топ-4 АПЛ, не изменившись при этом ментально.

«Это невозможно, — приводит слова Роналду Sky Sports. — Думаю, менталитет главное. Менталитет «МЮ» должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ, на другое я не согласен. Думаю, для того чтобы построить что-то хорошее, иногда нужно что-то разрушить. Так что почему бы и нет — новый год, новая жизнь... Надеюсь, мы сможем достичь желаемого болельщиками уровня. Они это заслужили».

По словам нападающего, команда способна меняться.

«Я знаю, как это должно произойти, но если скажу, то это будет неэтично с моей стороны. Могу лишь сказать, что «МЮ» может играть лучше. Мы должны изменить нынешнее положение. Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место. Я здесь для того, чтобы стараться побеждать, конкурировать. Думаю, мы создаем конкуренцию, но мы еще не достигли своего лучшего уровня. Нам еще во многом нужно прибавлять, и я думаю, что если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться больших успехов», — сказал он.

После 19 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 22 очка и имея две встречи в запасе.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12514613/cristiano-ronaldo-says-manchester-united-interim-boss-ralf-rangnick-needs-time-to-implement-his-ideas-at-old-trafford
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 21 17 2 2 53-13 53
2
 Челси 21 12 7 2 45-16 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
12
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
13
 Кр. Пэлас 20 5 8 7 29-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
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1.01 15:30
Арсенал – Ман. Сити
 1 : 2
1.01 18:00
Уотфорд – Тоттенхэм
 0 : 1
1.01 20:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 2 : 3
2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
3.01 20:30
МЮ – Вулверхэмптон
 0 : 1
31.05 00:00
Лестер – Норвич
 - : -
31.05 00:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Джейми Варди

Лестер

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
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Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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