Роналду извинился перед фанатом за разбитый телефон после матча «МЮ» с «Эвертоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Кришитану Роналду извинился за свое поведение после поражения от «Эвертона» (0:1) в 32-м туре чемпионата Англии. Португалец выбил у болельщика телефон.

«Никогда не бывает легко справляться с эмоциями в такие трудные моменты, как тот, с которым мы столкнулись. Тем не менее, мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всей молодежи, которая любит красивую игру.

Я хотел бы извиниться за свою вспыльчивость и, если возможно, пригласить этого болельщика посмотреть игру на «Олд Траффорд» в знак честной игры и спортивного поведения», — написал Роналду в соцсетях.

В следующем домашнем матче "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Норвича". Игра состоится 16 апреля.