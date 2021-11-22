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Роналду — черная метка для тренеров? Факт о командах Криштиану

20:18
Криштиану Роналду. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Криштиану Роналду. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
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«Манчестер Юнайтед» уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

Этот факт продолжил печальную серию в карьере нападающего «МЮ» Криштиану Роналду. В каждом из последних пяти сезонов клуб, за который выступал португалец, расставался с главным тренером.

Все началось с «Реала», из которого ушел Зинедин Зидан. Затем были три тренерские отставки в «Ювентусе»: Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Андреа Пирло.

А теперь тренерские перестановки произошли в «Манчестер Юнайтед».

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Иван Шитик все материалы автора

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