Куман о Гакпо в «Ливерпуле»: «Он попал в команду, у которой не лучший период»

Тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался об игре нападающего Коди Гакпо в «Ливерпуле».

«Как вы видите, он оказался в команде, у который сейчас не лучший период. Он новичок, а из-за этого ему стало еще сложнее. Тебе сразу же устраивается проверка. И если ты не забиваешь, не играешь важную роль и не побеждаешь, становится очень сложно. Особенно молодому игроку. Если бы это был 28-летний игрок с опытом, все было бы иначе», — приводит слова Кумана ESPN.

3 января 2023 года английский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним нидерландским форвардом. Срок соглашения рассчитан до июня 2028 года.

Гакпо сыграл за «Ливерпуль» 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.