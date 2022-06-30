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«Рома» может приобрести Роналду. О трансфере могут объявить 7 июля

«Рома» может приобрести Роналду у «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ромы» Анджело Ди Ливио сообщил, что римский клуб может приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По его информации, «джаллоросси» могут объявить о трансфере 37-летнего португальца 7 июля.

«Из того, что я узнал в последние дни, «Рома» действительно пытается приобрести Роналду, — приводит слова Ди Ливио Corriere dello Sport со ссылкой на Retesport. — 7 июля может стать датой объявления о трансфере. Это неосмотрительность, которая постоянно присутствует в мире футбола. Многие бывшие игроки говорят об этом, многие доверенные лица говорят об этом. Мне довелось поговорить с близким другом, который работает на телевидении и который узнал о переговорах с Криштиану от очень важного менеджера клуба во время ужина, прошедшего несколько дней назад».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/roma/2022/06/30-94281101/di_livio_il_7_luglio_pu_essere_il_giorno_di_cristiano_ronaldo_a_roma
Криштиану Роналду
Футбол
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