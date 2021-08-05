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Ромеро улетел в Лондон для оформления перехода из «Аталанты» в «Тоттенхэм»

20:06
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Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро близок к переходу в «Тоттенхэм». 5 августа футболист улетел в Лондон для прохождения медосмотра и заключения контракта, сообщает Sky Italia.

Сделка оценивается в 55 миллионов евро, в эту сумму уже включены всяческие бонусы.

23-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Аталанту» и забил 3 мяча при 5 голевых передачах.

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Иван Шитик все материалы автора

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