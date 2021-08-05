Ромеро улетел в Лондон для оформления перехода из «Аталанты» в «Тоттенхэм»
20:06
Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро близок к переходу в «Тоттенхэм». 5 августа футболист улетел в Лондон для прохождения медосмотра и заключения контракта, сообщает Sky Italia.
Сделка оценивается в 55 миллионов евро, в эту сумму уже включены всяческие бонусы.
23-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Аталанту» и забил 3 мяча при 5 голевых передачах.
Читайте также
«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю