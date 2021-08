Ромеро улетел в Лондон для оформления перехода из «Аталанты» в «Тоттенхэм»

«Grazie #Atalanta,a Londra avrai un tifoso in pi?. Il #Tottenham mi ha voluto dal primo giorno,devo ripagarli sul campo.Tre anni fa stavo quasi per smettere,il campionato italiano mi ha fatto crescere»:parole e immagini di #Romero in partenza per Londra su @SkySport @DiMarzio ?? pic.twitter.com/Tuvt6Tg2Yt