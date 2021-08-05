Ромеро улетел в Лондон для оформления перехода из «Аталанты» в «Тоттенхэм»

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро близок к переходу в «Тоттенхэм». 5 августа футболист улетел в Лондон для прохождения медосмотра и заключения контракта, сообщает Sky Italia.

«Grazie #Atalanta,a Londra avrai un tifoso in pi?. Il #Tottenham mi ha voluto dal primo giorno,devo ripagarli sul campo.Tre anni fa stavo quasi per smettere,il campionato italiano mi ha fatto crescere»:parole e immagini di #Romero in partenza per Londra su @SkySport @DiMarzio ?? pic.twitter.com/Tuvt6Tg2Yt — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) August 5, 2021

Сделка оценивается в 55 миллионов евро, в эту сумму уже включены всяческие бонусы.

23-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Аталанту» и забил 3 мяча при 5 голевых передачах.