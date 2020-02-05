Аргентинский вратарь Серхио Ромеро покинет «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года, пишет The Sun.

По информации источника, 32-летний футболист хочет получать больше игровой практики. Сообщается, что в услугах Ромеро заинтересованы «Вильярреал» и «Сосьедад».

Контракт аргентинца с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года с опцией продления еще на один год. В сезоне-2019/20 Ромеро выступал за «красных дьяволов» в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке английской лиги. На его счету 2 пропущенных мяча в 10 матчах, 8 встреч аргентинец провел «на ноль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Ромеро в 3,5 миллиона евро.