Ромеро хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро намерен покинуть команду, сообщает Goal.com со ссылкой на Metro.

По информации источника, 33-летний аргентинец понимает, что главный тренер «красных дьяволов» доверяет другому вратарю, Давиду Де Хеа. Ромеро хочет получать больше игровой практики, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом из команды.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей, в которых пропустил 4 мяча. Аргентинец выступал в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке английской лиги, ни разу не появившись на поле матчах чемпионата Англии.