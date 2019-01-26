Ромелу Лукаку: "Я усердно работаю на тренировках, и это окупилось в матче с "Арсеналом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку​ после победы над "Арсеналом" в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:1) отметил, что рад тому, что его работа на тренировках окупилась. Бельгиец отыграл 72 минуты и сделал 2 голевые передачи.

– Доволен победой и тем, как мы играли, – цитирует BBC Лукаку. – Я усердно работаю на тренировках, и это окупилось сегодня. Теперь я должен продолжать работать и помогать команде голами и передачами. С кем бы мы не играли, мы надеемся доминировать и создавать как можно больше моментов.