Ромелу Лукаку: «В «МЮ» думали, что я пропущу дерьмо в СМИ мимо ушей»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку объяснил, почему принял решение уйти из клуба. По мнению 26-летнего бельгийца, тренеры на него не рассчитывали. Летом 26-летний бельгиец перешел в «Интер».

— Я постоянно читал слухи вроде: «Ромелу невостребован в «МЮ», «МЮ» хочет продать Ромелу», и никто, никто их не опровергал! Это длилось последние 3-4 недели. Я терпеливо ждал, когда Сульшер или кто-то из руководства скажет, что я нужен, что я буду бороться за место в составе. Но этого не произошло.

После этого у нас состоялся разговор, в ходе которого я сообщил, что мне не нравится такое отношение ко мне. За последние полгода никто в «МЮ» не сказал, что я нужен команде. Они думали, что я пропущу все это дерьмо в СМИ мимо ушей. Не пропустил, ни я, ни мой агент.

В «МЮ» люди думают, что мы немые и не читаем новости. Но мы не такие! Я ушел из «МЮ» и сделал правильный выбор. С такими людьми мне было нечего делать, — приводит слова Лукаку Sky Sports.

Всего за «Юнайтед» Лукаку провел 96 матчей, в которых забил 42 мяча. Ранее он выступал за «Андерлехт, «Челси», «Эвертон» и «Вест Бромвич».