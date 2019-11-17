Ромелу Лукаку: «Сульшер хотел, чтобы я остался в «МЮ», но мне нужен был новый вызов»
10:38
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своем уходе из «Манчестер Юнайтед». Миланцы подписали бельгийского форварда минувшим летом.
— Сульшер заслужил мое вечное уважение, — цитирует A Bola Лукаку. — Он понял меня, когда в марте я сказал, что мне пора уходить. Я перебрался в премьер-лигу в 18 лет, а сейчас мне 26. Сульшер хотел, чтобы я остался, но мне нужен был новый вызов.
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