Романо: «Вулверхэмптон» уволил главного тренера Гари О'Нила

Руководство «Вулверхэмптона» отправило в отставку главного тренера команды Гари О'Нила. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, решение было принято после домашнего поражения от «Ипсвича» (1:3) в матче 17-го тура АПЛ.

О'Нил работал в клубе с лета 2023 года. По итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла 14-е место в чемпионате Англии, набрав 46 очков.

В текущем сезоне «Вулверхэмптон» находится на предпоследнем, 19-м месте после 17 матчей с 9 баллами.