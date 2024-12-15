Романо: «Вулверхэмптон» уволил главного тренера Гари О'Нила
Руководство «Вулверхэмптона» отправило в отставку главного тренера команды Гари О'Нила. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, решение было принято после домашнего поражения от «Ипсвича» (1:3) в матче 17-го тура АПЛ.
О'Нил работал в клубе с лета 2023 года. По итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла 14-е место в чемпионате Англии, набрав 46 очков.
В текущем сезоне «Вулверхэмптон» находится на предпоследнем, 19-м месте после 17 матчей с 9 баллами.
Источник: Telegram-канал Фабрицио Романо
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
10
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
11
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
12
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
16
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|- : -
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4
Новости