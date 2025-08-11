Романо: «Тоттенхэм» предложил «Манчестер Сити» 50 миллионов евро за Савиньо

«Тоттенхэм» предложил «Манчестер Сити» 50 миллионов евро за трансфер нападающего Савиньо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Сити» намерен выручить за вингера больше денег. Переговоры между клубами продолжаются.

Савиньо выступает за английский клуб с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на счету нападающего 48 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 13 результативных передач. Контракт 21-летнего бразильца с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.