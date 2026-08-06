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6 августа, 12:26

Романо: «Реал» и «Барселона» предложили «Манчестер Сити» одинаковую сумму за Родри, решение о выборе клуба за игроком

Сергей Филин

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри сам примет решение о том, в какой из испанских грандов перейти, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Реал» и «Барселона» готовы заплатить горожанам за трансфер 30-летнего испанца примерно одинаковую сумму.

Сливочные вели переговоры о переходе Родри на протяжении нескольких недель, но не сумели завершить сделку до того, как в гонку за игроком включились каталонцы.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В общей сложности он провел за команду 298 матчей, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи. Он был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026, в финале которого Испания переиграла Аргентину (1:0 д.в.). На этом турнире полузащитник сыграл во всех восьми матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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