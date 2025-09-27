Романо: Нуну Эшпириту возглавит «Вест Хэм» после отставки Поттера

Нуну Эшпириту Санту сменит Грэма Поттера на посту главного тренера «Вест Хэма», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт с португальским специалистом согласован и вступил в силу. Отмечается, что первую тренировку с командой он проведет позднее в субботу.

Ранее «молотобойцы» объявили об отставке Поттера в связи с неудовлетворительными результатами команды во второй половине прошлого сезона и начале сезона-2025/26.