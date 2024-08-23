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Романо: «Наполи» подпишет контракт с форвардом «Челси» Лукаку на три года

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«Наполи» договорился с «Челси» о трансфере 31-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации журналиста, «Наполи» заплатит за переход форварда 30 миллионов евро + 15 млн евро в качестве бонусов. Контракт с игроком будет заключен на три года.

Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера» за 113 миллионов евро. С тех пор бельгиец провел один полноценный сезон в английской команде, после чего играл на правах аренды за «Интер» и «Рому».

Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
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