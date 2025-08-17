Романо: «Манчестер Юнайтед» больше не рассчитывает на Хейлунна

«Манчестер Юнайтед» больше не рассчитывает на нападающего Расмуса Хейлунна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Юнайтед» дал понять футболисту, что ему необходимо покинуть клуб. Форвард не был включен в заявку «красных дьяволов» на матч 1-го тура АПЛ против «Арсенала».

Ранее интерес к 22-летнему дачтанину проявляли «Интер», «Милан», «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия».

Хейлунн выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2023 года. За это время на его счету 95 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 6 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.