Романо: «Манчестер Сити» не ведет переговоров с голкипером «ПСЖ» Доннаруммой

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма не входит в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «горожане» ведут переговоры с 25-летним голкипером.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. 25-летний итальянец провел за столичный клуб 114 матчей. Его контракт истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.