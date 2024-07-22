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Романо: «Манчестер Сити» не ведет переговоров с голкипером «ПСЖ» Доннаруммой

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Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма не входит в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «горожане» ведут переговоры с 25-летним голкипером.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. 25-летний итальянец провел за столичный клуб 114 матчей. Его контракт истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
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 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
17.08 17:00
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