Романо: Холанн пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы голеностопа

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн проупстит оставшуюся часть сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что норвежец вернется в строй только к Клубному чемпионату мира, который пройдет летом в с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Ранее нападающий получил повреждение голеностопа в матче против «Борнмута» (2:1) в четвертьфинале Кубка Англии. На 61-й минуте его из-за травмы заменил Омар Мармуш. После игры в соцсетях появилось видео, на котором видно, что Холанн покидает стадион на костылях.

В текущем сезоне Холанн провел 40 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.