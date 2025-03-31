Романо: Холанн пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы голеностопа
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн проупстит оставшуюся часть сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Отмечается, что норвежец вернется в строй только к Клубному чемпионату мира, который пройдет летом в с 15 июня по 13 июля 2025 года.
Ранее нападающий получил повреждение голеностопа в матче против «Борнмута» (2:1) в четвертьфинале Кубка Англии. На 61-й минуте его из-за травмы заменил Омар Мармуш. После игры в соцсетях появилось видео, на котором видно, что Холанн покидает стадион на костылях.
В текущем сезоне Холанн провел 40 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.
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|Ман. Сити
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3
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
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14
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Ковентри
|0
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|0-0
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19
|Ипсвич
|0
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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