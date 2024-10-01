Романо: будущее тен Хага в «МЮ» может решиться после матчей с «Порту» и «Астон Виллой»

Руководство «Манчестер Юнайтед» поддерживает главного тренера Эрика тен Хага, но давление на специалиста растет, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ключевыми играми, которые могут решить будущее голландца, станут ближайшие матчи с «Порту» в Лиге Европы (3 октября) и «Астон Виллой» в АПЛ (6 октября).

После поражения «Тоттенхэму» (0:3) в домашнем матче АПЛ тен Хаг заявил, что не думает об увольнении.

«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков и идет 13-м в турнирной таблице АПЛ.