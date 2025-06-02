Романо: Артета отказался от покупки Дуэ в прошлом сезоне

«Арсенал» мог приобрести французского нападающего Дезире Дуэ за 35 миллионов евро в прошлом сезоне, сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Однако, как отмечает источник, главный тренер лондонского клуба Микель Артета отказался покупать 19-летнего игрока, заявив руководству, что в команде есть Габриэл Мартинелли.

Дуэ был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов-2024/25. Он провел 16 матчей на турнире, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами, оформив дубль в финале против «Интера» (5:0).

Всего в минувшем сезоне на счету футболиста 54 матча за «ПСЖ», в которых форвард забил 15 мячей и отдал 16 голевых передач.