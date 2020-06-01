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Роман Павлюченко: «Были слухи о том, что «Реал» хотел взять меня в аренду»

21:49
Роман Павлюченко. Фото Reuters
Роман Павлюченко. Фото Reuters
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Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о том, какие клубы им интересовались во время выступлений в АПЛ.

— В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи о том, что «Реал» хотел взять меня в аренду. Были варианты — «Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет. Мне агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это все слухи, ничего серьезного не было, — сказал Павлюченко во время интервью YouTube-каналу «Фестиваль Спортивная Волна».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В общей сложности провел 113 матчей за «шпор», забил 42 гола и сделал 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=KJRfwcflbgU&t=1s

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