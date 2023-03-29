The Guardian: Роман Абрамович втайне финансировал нидерландский «Витесс» во время владения «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович втайне финансировал нидерландский «Витесс» в период, когда владел «Челси», сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на финансовые отчеты кипрской инвестиционной компании, утекшие в сеть.
Как утверждает источник, на конец 2015 года Абрамович выделил «Витессу» не менее 117 миллионов евро через офшорные организации. Общий оборот клуба в сезоне-2014/15 составил 14 миллионов евро. В тот период «Витесс» являлся клубом-партнером «Челси», лондонская команда регулярно отправляла своих футболистов в аренду нидерландской.
«Витесс» подозревали в связях с «Челси» в 2010 году после того, как владельцем нидерландского клуба стал грузин Мераб Жордания. «Челси» отрицал причастность Абрамовича к финансированию команды из Арнема, а Королевский футбольный союз Нидерландов не смог выявить финансовых связей между российским бизнесменом и «Витессом».
В 2013 году Жордания продал «Витесс», новым владельцем клуба стал российский бизнесмен Александр Чигиринский, которого также называют близким человеком к Абрамовичу.
В 2014 году Жордания заявил, что «Витессу» якобы запретили усилять команду для победы в чемпионате Нидерландов, потому что «этого не хотел Лондон». Согласно правилам УЕФА, два клуба с одинаковым владельцем не могут выступать в одном турнире под эгидой организации, а в случае победы в чемпионате Нидерландов «Витесс» вышел бы в Лигу чемпионов, в которой регулярно участвует «Челси». Позднее Жордания отказался от своих слов и опроверг информацию о том, что Абрамович финансировал «Витесс».
Роман Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 года. В начале марта 2022 года бизнесмен выставил клуб на продажу в связи с санкциями. В конце мая того же года новым владельцем лондонской команды стал американский бизнесмен Тодд Боэли.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4